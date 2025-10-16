Panamá acogerá once cumbres y foros ambientales hasta 2027

Panamá acogerá desde este octubre hasta el 2027 once cumbres y foros ambientales, la mayoría organizados por la ONU de cara a la COP17 —que se celebrará el próximo año en Ereván (Armenia)—, como el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas.

"Para el año que viene tenemos alrededor de nueve diferentes actividades y encuentros (...) donde vamos a estar siendo el punto de enfoque de todas estas conferencias globales que tratan sobre cambio climático, medioambiente, biodiversidad (etc.)", dijo el ministro de ambiente encargado de Panamá, Óscar Vallarino.

Gracias a ello, "Panamá se ha convertido y se está convirtiendo hoy en un facilitador para que esos encuentros se den en nuestro país y sigamos siendo ese puente global para todo lo que es ambiente", pues esos encuentros promueven el turismo y la "conciencia ambiental".

De esa manera, el primero de esos once encuentros serán las negociaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), del 20 al 30 de este octubre, donde se espera que asistan los 196 delegados del convenio y servirá como la antesala de la cumbre mundial COP17, que se celebrará en octubre de 2026 en Ereván (Armenia).