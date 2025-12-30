Panamá adopta modelo para gestión de delitos por consumo de drogas

Panamá adoptó un modelo impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para la gestión de delitos menores relacionados con el consumo de drogas, que permite sustituir la pena de cárcel por tratamientos contra la adicción, según un acuerdo judicial publicado en la gaceta oficial.

El Acuerdo Número 881 del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adopta el Modelo de Gestión del Programa Judicial de Tratamiento de Drogas (PJTD) en Panamá, con una planeación estratégica para su expansión en 2025, incluyendo acciones para su institucionalización a nivel nacional.

La decisión se sustenta en los resultados del plan piloto aplicado desde 2014 en Penonomé, el cual mostró impactos positivos en la rehabilitación de los participantes y confirmó que el modelo funciona como alternativa judicial al encarcelamiento.

Este programa se diseñó para ofrecer una salida judicial distinta a personas imputadas por delitos vinculados al consumo de sustancias ilícitas, priorizando el tratamiento supervisado en lugar de la prisión.

En 2023, se creó una mesa técnica interinstitucional que elaboró el documento base para fortalecer el programa y facilitar su expansión gradual en todo el país.

El Programa Judicial de Tratamiento de Drogas (PJTD), promovido por la CICAD de la OEA, busca reducir la reincidencia, apoyar la rehabilitación y reintegración social y descongestionar el sistema judicial panameño.



