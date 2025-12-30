Nacional - 30/12/25 - 10:57 PM

Panamá adopta modelo para gestión de delitos por consumo de drogas

La decisión se sustenta en los resultados del plan piloto aplicado desde 2014 en Penonomé, el cual mostró impactos positivos en la rehabilitación.

 

Por: EFE -

Panamá adoptó un modelo impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para la gestión de delitos menores relacionados con el consumo de drogas, que permite sustituir la pena de cárcel por tratamientos contra la adicción, según un acuerdo judicial publicado en la gaceta oficial.

El Acuerdo Número 881 del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adopta el Modelo de Gestión del Programa Judicial de Tratamiento de Drogas (PJTD) en Panamá, con una planeación estratégica para su expansión en 2025, incluyendo acciones para su institucionalización a nivel nacional.

La decisión se sustenta en los resultados del plan piloto aplicado desde 2014 en Penonomé, el cual mostró impactos positivos en la rehabilitación de los participantes y confirmó que el modelo funciona como alternativa judicial al encarcelamiento.

Este programa se diseñó para ofrecer una salida judicial distinta a personas imputadas por delitos vinculados al consumo de sustancias ilícitas, priorizando el tratamiento supervisado en lugar de la prisión.

En 2023, se creó una mesa técnica interinstitucional que elaboró el documento base para fortalecer el programa y facilitar su expansión gradual en todo el país.

El Programa Judicial de Tratamiento de Drogas (PJTD), promovido por la CICAD de la OEA, busca reducir la reincidencia, apoyar la rehabilitación y reintegración social y descongestionar el sistema judicial panameño.

Te puede interesar

OER impulsará nueva reglamentación arbórea para evitar apagones

OER impulsará nueva reglamentación arbórea para evitar apagones

 Diciembre 31, 2025
Gobierno realiza el primer aporte a la Caja de Seguro Social

Gobierno realiza el primer aporte a la Caja de Seguro Social

 Diciembre 31, 2025
Director de Sinaproc: La vaina era reparar, no demoler el monumento

Director de Sinaproc: La vaina era reparar, no demoler el monumento

 Diciembre 31, 2025
LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY

LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY

 Diciembre 31, 2025
Impulsarán nueva reglamentación arbórea para evitar apagones

Impulsarán nueva reglamentación arbórea para evitar apagones

 Diciembre 31, 2025


 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Subió a tirar bala y bajando le dieron plomo: otro muerto en Mano de Piedra

Subió a tirar bala y bajando le dieron plomo: otro muerto en Mano de Piedra