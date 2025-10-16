Panamá anuncia el Festival Internacional Navideño 2025 "City of Stars"

La Alcaldía de Panamá anunció oficialmente el inicio del Festival Internacional Navideño 2025 "City of Stars", un evento que marcará el calendario de actividades festivas de fin de año, con miras al gran desfile navideño programado para el domingo 14 de diciembre.

Bajo el lema "Ciudad de las Estrellas", el tradicional desfile se llevará a cabo a lo largo de la ruta de Calle 50 y contará con la participación varias carrozas y de bandas musicales nacionales e internacionales, que deleitarán al público con presentaciones llenas de color, música y alegría.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, destacó que el festival iniciará el 30 de noviembre e incluirá una agenda variada de actividades, entre ellas el encendido del árbol de Navidad en la Cinta Costera, el alumbrado de parques, presentaciones culturales y musicales, así como una oferta gastronómica típica.

Además, aseguró que este año el evento tendrá un enfoque internacional, con cobertura desde Estados Unidos y otros países, con el objetivo de posicionar a Panamá como un destino turístico navideño.

En cuanto al presupuesto, Mizrachi informó que el costo estimado del festival será de $2.8 millones, que incluye iluminación, actividades y logística. Aclaró que el desfile contará con el patrocinio de empresas privadas.

Este año, el festival adoptará un fuerte enfoque social. Según el alcalde, cada empresa que participe en el desfile deberá realizar un aporte mínimo de $5,000 a una obra benéfica de su elección, la cual deberá ejecutar directamente. Se estima que esta iniciativa generará un impacto social superior a los $100,000, beneficiando a comunidades vulnerables del país.

“El Festival Internacional Navideño 2025 City of Stars será un evento de gran impacto cultural, turístico y familiar. Queremos que la magia de la Navidad contagie a niños, jóvenes, adultos, extranjeros y visitantes por igual”, expresó el alcalde Mizrachi.