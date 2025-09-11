Panamá apunta a exportar servicios modernos

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, presentó ayer una estrategia para posicionar a Panamá como exportador de servicios modernos.

Moltó explicó que dentro de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos (ENESM-PA) se incluye la economía naranja, telecomunicaciones, seguros, servicios financieros, videojuegos, industria cinematográfica y eSports.

“Panamá es un gran país de servicio, tenemos grandes exportadores, pero no producimos tanto... en servicios modernos tenemos mucho espacio para crecer”, señaló Moltó.

De acuerdo con el MICI, la futura estrategia se enfocará en los llamados Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), que trata de actividades de alto valor como desarrollo de software, ciberseguridad, diseño digital, investigación y desarrollo, servicios profesionales, propiedad intelectual, producción audiovisual y telemedicina.

Estos servicios no requieren fronteras físicas y se exportan principalmente a través de plataformas digitales o la movilidad temporal de profesionales, destaca la entidad.

La iniciativa tiene como objetivo atraer inversión extranjera, conectar al país con cadenas globales de valor y posicionar a Panamá como un destino preferente para empresas que operan en la economía digital.

Sobre el memorando

Por otro lado, Moltó dijo que el memorándum entre Panamá y Chiquita aún no se ha podido publicar en Gaceta oficial, debido a que primero debe ser refrendado por la Contraloría General.

Además, mencionó que implementará un plan agresivo de responsabilidad social en áreas como educación y proyectos comunitarios.

"Creo que es un ganar-ganar para el país y debemos aprender de nuestros errores para que esto no nos vuelva a suceder", expresó el ministro sobre el trámite.

El martes, Moltó adelantó que las operaciones de la empresa bananera Chiquita Panamá iniciarán 45 días después de la firma del memorando de entendimiento.

El acuerdo contempla dos fases y destacó que en la primera Chiquita se comprometió a generar 3,000 empleos y 2,000 adicionales en la segunda, sumando la recuperación de 5,000 plazas de trabajo.