Nacional - 10/9/25

Panamá brilla en Olimpiada Científica de Brasil

El acto se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, donde Mulino felicitó a los estudiantes

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino, recibió hoy al equipo de jóvenes estudiantes que representaron a Panamá en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA) 2025 en Brasil, donde lograron medallas de oro, plata y bronce, además de una mención honorífica.

El acto se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, donde Mulino felicitó a los estudiantes Goten Loaiza, Ulises Peña, Toni Zhu, Jahir Zurdo y Valentina Rincón, quienes estuvieron acompañados por autoridades de la Senacyt, incluyendo a Eduardo Ortega Barría, María Heller, Arturo Pinilla y Kevin Amaya.

Ustedes son el futuro de este país. Son jóvenes que se interesan por la ciencia y tecnología, habilidades que Panamá necesita para su desarrollo”, destacó Mulino. El mandatario aseguró que pronto el país contará con empresas de tecnología y semiconductores que marcarán un antes y un después en la nación.

Entre los logros individuales, Toni Zhu obtuvo medalla de oro; Goten Loaiza, medalla de plata; Ulises Peña y Jahir Zurdo, medallas de bronce; y Valentina Rincón Mayorga, una mención honorífica. Todos cursan el undécimo grado y alcanzaron los puntajes más altos en la OliPaCE 2025, organizada por la Senacyt con apoyo de la Fundación Ciudad del Saber.

La OLAA 2025, realizada del 31 de agosto al 5 de septiembre en Río de Janeiro, reunió a estudiantes de 19 países en competencias de física, matemáticas, astrofísica, observación astronómica y construcción de cohetes de agua y aire. Desde su primera edición en 2009, esta olimpiada ha permitido a Panamá acumular un total de 15 menciones de honor, 16 medallas de bronce, seis de plata y una de oro, consolidando su presencia en el ámbito científico latinoamericano.

 

