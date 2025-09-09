Nacional - 09/9/25 - 08:28 AM

Panamá condena atentado en Jerusalén

El Gobierno panameño expresó sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su solidaridad con los heridos y con el pueblo de Israel en estos momentos de dolor.

 

Por: Redacción / Web -

La República de Panamá condenó enérgicamente el ataque terrorista ocurrido este lunes en Jerusalén, que dejó un saldo de seis personas fallecidas y al menos 12 heridos.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno panameño expresó sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su solidaridad con los heridos y con el pueblo de Israel en estos momentos de dolor.

Panamá reitera su firme rechazo a todo acto de violencia y terrorismo, al tiempo que hace un llamado al respeto de la vida humana, la paz y la convivencia entre los pueblos”, señala el comunicado.

Las autoridades panameñas reafirmaron su compromiso con la promoción de la paz y la estabilidad internacional.

