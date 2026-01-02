Panamá invertirá más de B/. 11 mil millones en salud, educación y carreteras

El gobierno del presidente José Raúl Mulino sigue firme en su Plan Estratégico de Gobierno 2026, con una inversión Panamá superior a B/. 11 mil millones destinada a obras públicas clave que buscan mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, aseguró hoy el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza Clément.

Durante la instalación de la Segunda Legislatura del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de la Asamblea Nacional, Icaza destacó que los fondos permitirán rescatar obras abandonadas y acelerar proyectos en infraestructura, salud, educación y agua potable.

Entre los proyectos prioritarios, se incluye la construcción de la planta potabilizadora de Arraiján, la culminación de la fase 1 de Sabanitas, y el saneamiento de David.

En salud, las inversiones apuntan al Hospital del Niño, el hospital Aquilino Tejera en Penonomé y el hospital de Metetí, en Darién, previsto para finales de 2027, además de las policlínicas de San Isidro y Antón.

En transporte, la infraestructura vial y el Metro siguen en marcha: la Línea 3 avanzará con el túnel bajo el Canal de Panamá hasta Balboa en febrero, mientras se continúa con el tramo soterrado hacia Albrook.

Asimismo, se modernizará el servicio de MiBus con 70 nuevos buses y se implementará un carril exclusivo en la Vía España.

Icaza subrayó que, más allá de la inversión pública, el gobierno fomenta un clima de estabilidad y confianza para atraer capital privado, motor principal de empleo en el país.

La nueva Ley de Interés Preferencial busca dinamizar el sector construcción, generando plazas en todo el territorio nacional.

Finalmente, la Autoridad del Canal de Panamá ejecutará un plan de inversión de B/. 8,500 millones en el Lago de Río Indio, nuevas terminales portuarias y un gasoducto, consolidando la generación de empleos y el crecimiento económico que Panamá proyecta para 2026.