IMA anuncia venta de nuevos productos

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, anunció que para este se pondrá en marcha el proyecto denominado "Proteínas Panameñas", en las Tiendas del Pueblo, en los distintos puntos del país.

"Vamos a vender pollo, carne y cerdo para llevar un producto más elevado en proteínas a nuestros consumidores y que sea directamente del productor al consumidor" señaló Murillo.

En una entrevista a Telemetro Reporta, el funcionario señaló que con esta acción se busca llevar a los panameños alimentos con mayor valor proteico.

Además, se busca fortalecer la producción nacional y reducir intermediarios, lo que se traducirá en ahorro de tiempo y dinero para el consumidor.