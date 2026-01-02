Gobierno lanza plan de créditos hipotecarios accesibles "Juan Albañil"

Ciudad de Panamá. Por primera vez en la historia, los obreros de la construcción de Panamá tienen una oportunidad real de cumplir su sueño de tener casa propia.

El presidente José Raúl Mulino, junto a la Caja de Ahorros y el Mitradel, anunció este jueves un plan de créditos hipotecarios exclusivos para estos trabajadores, adaptados a su salario y a la realidad de su chamba diaria.

El proyecto, bautizado como “Juan Albañil”, rinde homenaje a los hombres y mujeres que levantan el país con sus manos. Mulino destacó en el lanzamiento:

“Ustedes se esmeran para llegar a sus puestos de trabajo y construir estos monumentos… Hoy van a tener la posibilidad de acceder a una casa propia y eso da un sentido de pertenencia… No era por falta de dinero, sino por falta de acceso, y eso se acabó”.

Para Luis Ángel Rodríguez, trabajador de la construcción, la noticia es un alivio y un sueño hecho realidad.

El gerente de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, aseguró que el producto no solo es financiero, sino una herramienta para reducir la brecha de exclusión económica:

“Promovemos dignidad, estabilidad y seguridad para miles de obreros y sus familias. Este crédito es una solución real que nunca antes existió en Panamá”.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, destacó que este plan es un paso para hacer justicia social:

“Detrás de cada obrero hay una historia y un sueño que por años quedó fuera de las políticas públicas. Ellos son el motor de la economía, y ahora tendrán un techo digno para sus familias”.

El producto hipotecario contempla tasas competitivas, condiciones flexibles y un proceso de aprobación más sencillo. Los interesados deberán tener al menos un año en su empleo actual, o continuidad laboral reciente en la construcción, y un ingreso mínimo de B/. 940.

Con esta iniciativa, miles de obreros podrán finalmente dejar de pagar alquiler y empezar a construir su patrimonio propio, mientras siguen levantando obras que hacen crecer a Panamá.