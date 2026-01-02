Temporada nacional de ferias inicia el 7 de enero

La temporada nacional de ferias dará inicio el próximo 7 de enero de 2026 con la apertura de la Feria de las Flores y del Café, en su versión N.° 53, que se celebrará en Boquete, provincia de Chiriquí, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La jefa del MIDA en Boquete, Osiris Bocanegra, en relación con la feria de Boquete dijo que los trabajos en el pabellón agrícola se encuentran bastante adelantados.

Según el MIDA, este espacio albergará la exposición de hortalizas producidas en esta localidad, frutas y café de altura, en sus diversas presentaciones y procesos, así como stands informativos.

Bocanegra añadió que el MIDA también ha programado un encuentro de productores para el 15 de enero, así como una cosecha de hortalizas dirigida a niños de la comunidad, el domingo 18 de enero, a partir de las 2:00 p.m.

LEE TAMBIÉN: Mulino nombra a un estratega como nuevo Subdirector del Senafront

En tanto, el presidente del patronato, Tomás Ruiz, manifestó que se proyecta la visita de más de 200 mil personas, quienes podrán disfrutar de 37 jardines temáticos con paradores fotográficos.

Este evento genera un impacto económico estimado en 20 millones de balboas para la economía nacional, además de la creación de unos 200 empleos directos.

A esto se suman aproximadamente 2 mil empleos adicionales, generados por artesanos y empresas participantes.

Además de la feria de Boquete, en el mes de enero se realizará en Veraguas, la Feria Turística de Playa Pixvae, en Coiba, del jueves 15 al 17 de enero, la Feria de La Sandía en Calobre, del 23 al 25 de enero, y la Feria de Santa Fe, del 29 de enero al 2 de febrero.

El calendario también se contempla la Feria de San Sebastián de Ocú en Herrera, desde el 21 al 25 de enero, la Feria de La Chorrera, en Panamá Oeste, del 21 de enero al 1 de febrero y la Feria de la Naranja, en Penonomé, Coclé, del 28 de enero al 1 de febrero.