Nueva presidenta de la Corte promete una justicia libre de presiones externas

La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada María Cristina Chen Stanziola, asumió el cargo con una promesa clara: garantizar una justicia independiente y libre de presiones externas, en un momento en que el Órgano Judicial enfrenta fuertes cuestionamientos por su credibilidad y desempeño institucional.

Durante su discurso de toma de posesión, Chen Stanziola subrayó que su llegada a la presidencia del máximo tribunal no constituye un honor personal, sino un mandato institucional al servicio del Estado de Derecho y de la democracia panameña. En ese sentido, recalcó que cada decisión judicial deberá adoptarse con apego estricto a la Constitución y la ley, sin interferencias de ningún tipo y con absoluto respeto a los derechos fundamentales.

La magistrada reemplaza en el cargo a María Eugenia López Arias, cuya gestión fue ampliamente cuestionada por diversos sectores, gremios y actores políticos, en medio de señalamientos sobre la falta de independencia judicial.

Chen Stanziola señaló que el país demanda una justicia accesible, eficiente y transparente, y adelantó que su administración impulsará una modernización integral del sistema judicial, entendida no solo como un proceso tecnológico, sino también como un cambio cultural dentro del Órgano Judicial.

Entre las prioridades anunciadas destacan el fortalecimiento de la transformación digital, la simplificación de los procesos, la gestión basada en datos y la capacitación permanente del personal judicial, con el objetivo de reducir la mora judicial y ofrecer respuestas oportunas y de calidad a la ciudadanía.

La nueva presidenta de la CSJ también hizo énfasis en una justicia centrada en la persona, con especial atención al acceso de los grupos más vulnerables, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos, los cuales calificó como pilares esenciales de una sociedad más justa y cohesionada. La transparencia, la rendición de cuentas y la ética judicial, aseguró, serán ejes transversales de su gestión.

Finalmente, Chen Stanziola afirmó que recuperar la confianza ciudadana en la justicia será una tarea colectiva que exigirá coherencia entre el discurso y la acción, así como un compromiso firme con la integridad institucional. Agradeció el respaldo del pleno de la Corte y convocó a magistrados, jueces y servidores judiciales a trabajar en equipo para consolidar un órgano judicial fortalecido, respetado y confiable.

“Panamá merece una justicia digna, cercana y confiable para todos los ciudadanos”, concluyó.

Así fue la votación

Para la elección de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá hubo dos vueltas de votaciones.