Panamá licitará en 2026 un puerto en el lado Atlántico del Canal

El Gobierno Nacional planea licitar a inicios de 2026 el proyecto de un puerto en la entrada del Atlántico del Canal interoceánico, para lo cual expropió terrenos en el área entregados años atrás en concesión a un operador que incumplió sus compromisos, de acuerdo con las autoridades.

El puerto se levantará en Isla Margarita, en Colón, en "la última (zona) que queda en ese sector de entrada del Canal, en el lado Atlántico, a un costado de la (terminal portuaria) que ya tiene la empresa Evergreen", declaró ayer el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

"Le he pedido a la Autoridad Marítima de Panamá que comience ya (...) la elaboración de los términos y condiciones para una licitación que espero se haga de manera internacional, abierta a todos los competidores, en los primeros meses del 2026. Hay mucho apetito por esa concesión", anunció el mandatario ayer.

En torno al Canal hay tres grandes puertos en la vertiente del Atlántico, operados por la estadounidense SSA Marine, el taiwanés Grupo Evergreen y el hongkonés CK Hutchinson Holdings, y otros dos en el Pacifico concesionados a Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, y a PSA Panama International de Singapur.

El Canal de Panamá, por su parte, presentará al mercado el próximo 27 de octubre dos proyectos portuarios: Corozal en el Pacífico y Telfers en el Atlántico, como un primer paso para conocer el apetito del mercado y establecer un cronograma de licitación.

Mulino aspira a que en la licitación de Isla Margarita participen "los mejores" para que la obra "pueda ser adjudicada pronto y se inicie la construcción de un puerto de clase mundial".