Panamá mira con lupa la tensión entre EE.UU. y Venezuela y marca distancia

Ese es un problema entre ellos, que Panamá observa con mucho cuidado, por supuesto", declaró Mulino.

 

Panamá- El Gobierno de Panamá “observa con mucho cuidado” la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, un asunto del que el país centroamericano es “completamente ajeno en términos de participación”, afirmó este jueves el presidente José Raúl Mulino.

Estados Unidos tiene un reclamo con Venezuela por distintas cosas, entre ellas desconocer la democracia y patrocinar el narcotráfico, bajo el criterio que establece el Gobierno de Estados Unidos. Ese es un problema entre ellos, que Panamá observa con mucho cuidado, por supuesto”, declaró Mulino.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro tacha de “amenaza” e intento de propiciar un cambio de régimen.

El problema de Estados Unidos con Venezuela nos es completamente ajeno en términos de participación”, reiteró Mulino, al ser consultado sobre esta crisis de impacto regional durante su conferencia de prensa semanal.

La potencia norteamericana bombardea desde septiembre lanchas civiles supuestamente vinculadas con el tráfico de drogas, lo que ha dejado cerca de un centenar de muertos.

Además del despliegue militar en aguas del Caribe, la Administración del presidente Donald Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Maduro con medidas como “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela.

