Panamá no descarta declarar al Cartel de los Soles como agrupación terrorista

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que "no le temblará la mano" para calificar como agrupación terrorista al Cartel de los Soles, una presunta organización transnacional vinculada al narcotráfico y con supuesta involucración del Gobierno de Nicolás Maduro.

"No lo he analizado aún, pero lo voy a ver. No me temblará la mano en hacerlo si hay que hacerlo", dijo este jueves el presidente panameño en su conferencia semanal al aclarar que "aún" no había "pensado" unirse a los otros países que ya han declarado al cartel como grupo terrorista, como Perú o República Dominicana.

Mulino explicó que el Cartel de los Soles no tiene una "incidencia importante" en el tráfico de drogas en este país centroamericano, como indica la "información de Inteligencia nacional" que él maneja y que sí otorga al Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, un mayor impacto.

"No he pensando unirme a esos países que lo declaran una organización terrorista, lo voy a pensar ciertamente, no tengo por qué no hacerlo, al fin y al cabo lo son, cualquier grupo internacional que se dedique al trasiego de drogas internacional contribuye directamente a financiar terrorismo a nivel mundial", sostuvo.

El Cartel de los Soles es una organización relacionada con el narcotráfico en Venezuela que la Administración estadounidense de Donald Trump pretende combatir con el reciente envío de un gran contingente militar al Caribe que ha disparado la tensión con Caracas.

En concreto, Trump acusa a Maduro de liderar ese denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista, por lo que ha aumentado a 50 millones de dólares de la recompensa por alguna información que permita la captura del líder chavista.

El presidente ha sido muy crítico con Maduro tras su proclamación como "presidente reelecto" de Venezuela en unos comicios calificados por la oposición como "fraudulentos" ante la ausencia de las actas que lo sustentaran por parte del ente electoral.

Sin embargo, ambos países anunciaron el pasado junio la reactivación de las relaciones consulares, más no las diplomáticas que fueron suspendidas en 2024 tras esos polémicos comicios, y en mayo los vuelos, también cancelados desde el año pasado.