Panamá se iluminó con el Desfile de Navidad “City of Stars” en Calle 50

La Calle 50 se convirtió la noche del domingo en un verdadero río de luces, música y esperanza con la realización del Desfile de Navidad City of Stars, una fiesta que reunió a familias completas, niños, adultos y abuelos, todos con la misma ilusión: celebrar la Navidad en comunidad.

El desfile estuvo encabezado por el alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, quien no solo dio inicio al recorrido, sino que caminó, saludó y compartió con la gente que se apostó a lo largo de la vía, demostrando cercanía y espíritu navideño.

En esta edición 2025, el desfile contó con 30 carrozas y 92 delegaciones culturales y bandas musicales, llenando de color y alegría los 3.5 kilómetros del recorrido. La actividad se extendió por más de cinco horas, sin perder el entusiasmo ni la energía del público.

Ni siquiera la lluvia logró apagar la fiesta. Bajo paraguas, capas y sonrisas, cientos de personas se quedaron firmes disfrutando de cada carroza, cada comparsa y cada nota musical.

Uno de los momentos más emotivos fue la participación de la comunidad cristiana, que presentó una imponente carroza de aproximadamente tres metros de altura, posicionándose como una de las más grandes del desfile. El diseño incluyó un pesebre con la representación del nacimiento de Jesús, José y el Niño Dios, llevando un mensaje claro de fe, unión y esperanza, corazón de la Navidad.

Esta carroza fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las iglesias Aviva Vive Feliz, Comunidad Apostólica Hosanna, Avanzada Juvenil, Manantial, Centro de Adoración Cristiana Unidos de Chiriquí y la Iglesia Cuadrangular.

Para garantizar el orden y la seguridad, se desplegó una robusta logística, con la participación de 5,000 agentes de los estamentos de seguridad, mientras que el Metro de Panamá operó hasta la medianoche, facilitando el regreso seguro de los asistentes.

Alegría, luz y un impacto económico que se sintió en toda la ciudad

Más allá del brillo, la música y la emoción que se vivió en las calles, el Desfile de Navidad City of Stars 2025 no solo llenó corazones, también movió millones y activó el trabajo de miles de panameños.

La masiva asistencia de familias provenientes de distintos puntos del país se tradujo en un impacto económico superior a los 10 millones de dólares, impulsando sectores clave como hoteles, restaurantes, transporte, comercio informal y servicios, donde pequeños y medianos emprendedores vieron una oportunidad real para llevar sustento a sus hogares.

La organización del evento representó una inversión estratégica de la Alcaldía de Panamá, que apostó por una Navidad viva en las calles, con actividades culturales, artísticas y decorativas que se extendieron durante todo el mes de diciembre, generando movimiento constante en la ciudad.

A esto se sumó la fuerte participación de la empresa privada, que activó la cadena productiva nacional: diseñadores, artistas, técnicos, transportistas y personal logístico, llevando ingresos directos a miles de familias panameñas.

El evento generó además una importante derrama económica indirecta, gracias al consumo de alimentos, agua, souvenirs, juguetes y otros insumos, sin dejar de lado el trabajo de los estamentos de seguridad que garantizaron un ambiente ordenado y familiar.



El Desfile City of Stars no fue solo un evento, fue una muestra de que Panamá sabe celebrar en paz, en familia y con el corazón lleno de Navidad.



