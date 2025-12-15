Nacional - 15/12/25 - 08:11 AM

Panamá saluda el triunfo de José Antonio Kast en Chile

La Cancillería panameña destacó no solo el resultado, sino también la forma en que el pueblo chileno salió a votar.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino felicitó este domingo a José Antonio Kast, electo nuevo mandatario chileno, y le deseó que logre cumplir sus metas por el bien de su gente.

En un comunicado oficial, la Cancillería panameña destacó no solo el resultado, sino también la forma en que el pueblo chileno salió a votar. 

“Un comportamiento cívico y democrático ejemplar”, así calificó Panamá la jornada electoral, resaltando la fortaleza institucional de Chile y el compromiso de su ciudadanía con la democracia.

El mensaje también deja claro que Panamá espera que el nuevo Gobierno chileno “alcance los objetivos trazados en beneficio del bienestar, la estabilidad y el desarrollo del pueblo chileno”, al tiempo que reitera la intención de seguir fortaleciendo los lazos históricos de amistad, cooperación y respeto mutuo entre ambos países.

Kast se impuso en la segunda vuelta presidencial con un amplio margen, superando a la exministra de Trabajo Jeannette Jara, del oficialismo chileno. Con más del 99 % de los votos escrutados, el Servicio Electoral de Chile confirmó una victoria del 58,18 % frente al 41,82 % de su contrincante.

A sus 59 años, el exdiputado se convierte en el primer presidente identificado abiertamente con el pinochetismo desde el retorno a la democracia en Chile. 

Durante la campaña, Kast defendió posturas duras en materia de seguridad y migración, prometiendo mano firme contra el crimen organizado, la expulsión masiva de migrantes irregulares y la construcción de cárceles de máxima seguridad para líderes del narcotráfico.

Hoy, con el voto contado y el país dividido pero expectante, Chile inicia una nueva etapa política. Desde Panamá, el mensaje fue corto, diplomático y directo: respeto al resultado y esperanza de estabilidad para el pueblo chileno.

