Policía Nacional frustra robo en ferretería y libera a víctimas

Varios sujetos, entre ellos una menor de edad, fueron aprehendidos la noche del domingo cuando ejecutaban un robo en una ferretería ubicada en la calle 10, avenida Bolívar, en la ciudad de Colón. Durante el hecho, los delincuentes sometieron y privaron de libertad a varias personas dentro del local.

El subcomisionado Carlos Asprilla, de la Zona Policial de Colón, informó que la acción se dio en el marco del Plan Firmeza, tras recibirse un llamado de auxilio que alertaba sobre un robo en proceso en un comercio de la avenida Bolívar (calle 10).

De inmediato, unidades de la Policía Nacional se trasladaron al lugar, logrando liberar a las víctimas y frustrar el delito. Según el informe, tres adultos y una menor de edad se encontraban amarrados con zunchos, privados de su libertad.

Asprilla agregó que en el sitio se logró la captura de tres personas, una de ellas menor de edad, quienes fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales junto a la evidencia incautada, incluyendo dinero en efectivo que pretendían llevarse del local.