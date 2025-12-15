Nacional - 15/12/25 - 07:14 AM

Policía Nacional frustra robo en ferretería y libera a víctimas

Según el informe, tres adultos y una menor de edad se encontraban amarrados con zunchos, privados de su libertad.

 

Por: Diómedes Sánchez S / Crítica -

Varios sujetos, entre ellos una menor de edad, fueron aprehendidos la noche del domingo cuando ejecutaban un robo en una ferretería ubicada en la calle 10, avenida Bolívar, en la ciudad de Colón. Durante el hecho, los delincuentes sometieron y privaron de libertad a varias personas dentro del local.

El subcomisionado Carlos Asprilla, de la Zona Policial de Colón, informó que la acción se dio en el marco del Plan Firmeza, tras recibirse un llamado de auxilio que alertaba sobre un robo en proceso en un comercio de la avenida Bolívar (calle 10).

De inmediato, unidades de la Policía Nacional se trasladaron al lugar, logrando liberar a las víctimas y frustrar el delito. Según el informe, tres adultos y una menor de edad se encontraban amarrados con zunchos, privados de su libertad.

Asprilla agregó que en el sitio se logró la captura de tres personas, una de ellas menor de edad, quienes fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales junto a la evidencia incautada, incluyendo dinero en efectivo que pretendían llevarse del local.

Te puede interesar

¿Quién sopla los fallos? Abogados exigen investigar filtraciones en justicia

¿Quién sopla los fallos? Abogados exigen investigar filtraciones en justicia

 Diciembre 15, 2025
Panamá saluda el triunfo de José Antonio Kast en Chile

Panamá saluda el triunfo de José Antonio Kast en Chile

Diciembre 15, 2025
Panamá se iluminó con el Desfile de Navidad “City of Stars” en Calle 50

Panamá se iluminó con el Desfile de Navidad “City of Stars” en Calle 50

 Diciembre 15, 2025
Policía Nacional frustra robo en ferretería y libera a víctimas

Policía Nacional frustra robo en ferretería y libera a víctimas

 Diciembre 15, 2025
No maten a policías: Cuando se rompe el control de daños

No maten a policías: Cuando se rompe el control de daños

Diciembre 15, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Agente de Senafront muere en accidente de tránsito

Agente de Senafront muere en accidente de tránsito
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil

Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil
Peatón muere trágicamante; dos vehículos lo atropellan en Guararé

Peatón muere trágicamante; dos vehículos lo atropellan en Guararé