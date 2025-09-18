Panamá vuelve a la Bienal de Arte de Venecia. Convocatoria abierta

Ciudad de Panamá, septiembre de 2025 — Tras un exitoso debut en 2024, Panamá confirma su participación en la Bienal de Arte de Venecia 2026, la muestra de arte contemporáneo más influyente del mundo, donde cada dos años se reúnen artistas, curadores y expertos que marcan el pulso de la escena internacional.

Un debut memorable en 2024

La primera presencia oficial de Panamá en la Bienal fue todo un hito cultural:

Se recaudaron cerca de 300 mil dólares, en su mayoría provenientes de aportes privados y ciudadanos.

Más de 45 mil personas visitaron el Pabellón Nacional de Panamá en Venecia.

Más de 70 medios nacionales e internacionales reseñaron la propuesta artística del país.

Este logro fue posible gracias a la alianza entre el Ministerio de Cultura, el Museo del Canal de Panamá, la Fundación Ciudad del Saber y la Fundación Arte & Cultura de Panamá. Actualmente, la exposición puede visitarse en el Museo del Canal, donde ha sido ampliamente acogida por el público local.

Convocatoria abierta para artistas: proyección internacional al alcance

Con miras a la edición de 2026, Panamá apuesta por un modelo inclusivo. Ya está abierta la convocatoria pública para artistas panameños y residentes, individuales o colectivos, con trayectoria sólida y propuestas contemporáneas e innovadoras.

Los seleccionados recibirán hasta 10 mil dólares para producción de obra, además de pasajes y hospedaje durante el montaje y la inauguración en Venecia. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de octubre de 2025, y los resultados se anunciarán el 7 de noviembre. Bases completas: www.panamapavilion.org

Comité organizador y curaduría

El proyecto está liderado por el Ministerio de Cultura en conjunto con instituciones aliadas. El comité organizador incluye a:

Gianni Bianchini, Director Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura y comisionado oficial.

Ana Elizabeth González, Directora Ejecutiva y Curadora en Jefe del Museo del Canal de Panamá.

Dra. Mónica E. Kupfer, historiadora y crítica de arte.

Mariana Núñez, Vicepresidenta de Comunicaciones y Cultura de la Fundación Ciudad del Saber.

Luz Bonadies, Gerente de Comunicaciones y Marketing de la Fundación Ciudad del Saber.

La curaduría del pabellón estará a cargo de Ana Elizabeth González y la Dra. Mónica Kupfer, quienes acompañarán a los artistas seleccionados en todo el proceso creativo y expositivo.

Hacia una participación sostenida en la Bienal

Con este enfoque colaborativo, Panamá busca repetir el éxito de 2024 y consolidar una presencia continua en la Bienal de Arte de Venecia, fortaleciendo el sector artístico local y dando visibilidad internacional al talento panameño.

Sesión informativa

Se realizará una sesión informativa vía Zoom el viernes 19 de septiembre a las 10:00 a.m., abierta a todo público. La grabación estará disponible posteriormente, y se compartirán respuestas a preguntas frecuentes en redes sociales.

Con esta nueva participación, Panamá reafirma su compromiso con la cultura y apuesta por seguir llevando su arte al escenario más importante del arte contemporáneo mundial.