Panamá y All Nippon Airways exploran nueva ruta aérea

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, y Katsuya Goto, vicepresidente ejecutivo de All Nippon Airways (ANA), analizaron este martes la posibilidad de establecer una ruta aérea directa entre Tokio y Panamá en un futuro cercano.

Durante la reunión, Martínez-Acha destacó los beneficios estratégicos de la conexión, resaltando las ventajas que ofrece el Hub de las Américas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La nueva ruta permitiría una conexión directa entre Japón y los mercados del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, lo que fortalecería el turismo, los negocios y las inversiones. Además, potenciaría el intercambio cultural y educativo entre las regiones.

All Nippon Airways, fundada en 1952, es la aerolínea más grande de Japón y una de las principales en Asia, con 85 rutas internacionales y 119 nacionales. La aerolínea opera desde dos aeropuertos principales en Tokio, Narita y Haneda, facilitando conexiones rápidas con destinos en América del Norte, Asia y China.

