Panamá y Colombia avanzan en la interconexión eléctrica binacional

Panamá y Colombia sostuvieron ayer una reunión de actualización sobre el proyecto de interconexión eléctrica, con el objetivo de revisar avances, retos y perspectivas.

En el encuentro, que tuvo lugar en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, participó el ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, quien afirmó que Panamá reitera su firme compromiso con la interconexión eléctrica con la hermana república de Colombia.

“Sabemos que representa un esfuerzo económico y técnico de gran magnitud, con una inversión importante que dará a nuestros países seguridad energética, estabilidad en el suministro y nuevas oportunidades de competitividad regional”, manifestó.

Por su parte, el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, destacó que por más de 20 años se ha escuchado hablar de este proyecto, pero es en la actual gestión que se ve algo en firme y donde ambos países están trabajando de manera conjunta.

Mientras que el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, señaló que este proyecto no es solo energético.

“Es integración regional, desarrollo social y seguridad para nuestros pueblos”, señaló.

La agenda incluyó presentaciones técnicas de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), así como la exposición del estado actual del proyecto por parte de la Interconexión Colombia–Panamá (ICP), a cargo de su gerente general, Jorge Jaramillo.

Además, se intercambiaron criterios sobre los marcos regulatorios y los mecanismos necesarios para garantizar la viabilidad técnica y económica de la interconexión.

En tanto, el ministro de Energía de Colombia, quien destacó la relevancia del proyecto como un paso clave hacia la consolidación de un mercado eléctrico regional.

“Con la voluntad política que ambos países mantenemos, este gran proyecto esperamos se lleve a cabo antes de que termine la gestión del presidente Gustavo Petro. La interconexión es una decisión binacional; avanzar con reciprocidad, transparencia y un mecanismo de seguimiento conjunto es el objetivo”, manifestó.

Se informó de que la próxima reunión sobre el tema se realizará en octubre.

