Panamá y Corea del Sur firman memorándum en materia marítima

Los gobiernos de Panamá y Corea del Sur firmaron este miércoles un memorándum de entendimiento en materia marítima y portuaria.

Ese acuerdo fortalecerá los lazos bilaterales entre ambas naciones y promoverá el desarrollo sostenible en el ámbito marítimo, lo que permite a Panamá acceder a Busan, el quinto puerto de contenedores más activo del mundo y el décimo del noreste de Asia. En el 2019 gestionó alrededor de 22 millones de TEU en 10 terminales de contenedores en Busan.

El acuerdo se dio en el marco de la visita oficial que realiza el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, a ese país asiático.