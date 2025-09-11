Nacional - 11/9/25 - 12:00 AM

Panamá y Corea del Sur firman memorándum en materia marítima

Los gobiernos de Panamá y Corea del Sur firmaron este miércoles un memorándum de entendimiento en materia marítima y portuaria.

Ese acuerdo fortalecerá los lazos bilaterales entre ambas naciones y promoverá el desarrollo sostenible en el ámbito marítimo, lo que permite a Panamá acceder a Busan, el quinto puerto de contenedores más activo del mundo y el décimo del noreste de Asia. En el 2019 gestionó alrededor de 22 millones de TEU en 10 terminales de contenedores en Busan.

El acuerdo se dio en el marco de la visita oficial que realiza el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, a ese país asiático.

Te puede interesar

Promotores, optimistas tras sanción de la nueva ley de interés preferencial

Promotores, optimistas tras sanción de la nueva ley de interés preferencial

 Septiembre 11, 2025
Tribunal Electoral desestima denuncias contra Mayer Mizrachi

Tribunal Electoral desestima denuncias contra Mayer Mizrachi

 Septiembre 11, 2025
Panamá apunta a exportar servicios modernos

Panamá apunta a exportar servicios modernos

 Septiembre 11, 2025
Panamá y Corea del Sur firman memorándum en materia marítima

Panamá y Corea del Sur firman memorándum en materia marítima

 Septiembre 11, 2025
Eduardo Flores: ‘Yo no me pienso volver a postular’

Eduardo Flores: ‘Yo no me pienso volver a postular’

 Septiembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP

Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP
Picadura mortal: Joven muere tras luchar más de un mes por su vida

Picadura mortal: Joven muere tras luchar más de un mes por su vida