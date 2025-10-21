Panamá y Paraguay impulsan integración comercial bilateral y regional

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Paraguay, Santiago Peña, afirmaron ayer que impulsan de manera inédita la integración comercial bilateral y regional, durante un pronunciamiento conjunto en que resaltaron como bondades de sus países la estabilidad política y económica.

"Sin duda alguna, la integración es el futuro (...) hoy (ayer) hablamos, muy en borrador, de un esquema de integración de los sectores financieros de nuestros dos países. Vamos a empezar a caminar. Tenemos pronto, en los próximos días, el primer envío de carne del Paraguay a Panamá, para exportación", declaró Mulino.

El presidente panameño habló del sistema logístico, con el Canal interoceánico a la cabeza, y de la conectividad aérea de su país, que pueden apalancar planes para impulsar "cosas que estamos necesitando ambos países".

El mandatario paraguayo respaldó las declaraciones de Mulino al destacar que el "camino de fortalecimiento institucional, de estabilidad política y de estabilidad económica", emprendido por los dos país, "son condiciones que van a permitir avanzar en esa integración económica" bilateral.

"Porque la integración política ya la tenemos, pero esa integración económica va a permitir que sigamos avanzando con más desarrollo, con más progreso, con más empleo y con más vida digna para nuestros ciudadanos", dijo Peña.

Paraguay, agregó Peña, "está dispuesto a colaborar" en el proceso de integración de Panamá en el Mercado Común del Sur (Mercosur).

"Panamá ha sabido ser realmente el verdadero 'hub' (centro) de las Américas y este paso que está dando bajo su presidencia (de Mulino) de integrarse aún más con los países de Sudamérica es realmente una noticia muy alentadora para nosotros”, añadió.