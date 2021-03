Panameñistas recolectarán firmas para Constituyente

José Blandón anunció ayer en una convención virtual que a partir de hoy el Partido Panameñista iniciará el proceso de recolección de firmas para una Constituyente Paralela, porque ve a un Gobierno que es como un "barco sin capitán ni brújula".

En su discurso, Blandón alegó que hubo una participación de más del 90% en la convención nacional virtual que se realizó ayer y donde se eligió a Gilberto Pérez como secretario Ejecutivo Sectorial de Administración (con 137 votos), Marcia Rivera como secretaria Ejecutiva Sectorial de Asuntos Electorales (con 185 votos), y a Jairo Valdés secretario Ejecutivo Sectorial de Proselitismo (con 311 votos).

Publicidad

"Anuncio que el Panameñismo empezará mañana (hoy) mismo a organizarse para ser parte de un gran movimiento nacional de recolección de firmas para lograr la convocatoria de una Constituyente", expresó el también excandidato presidencial.

Blandón manifestó que como "presidente del Panameñismo, pero sobre todo como panameño que ama profundamente a este país, debo decir que me preocupa mucho lo que está pasando. Veo a un Gobierno que es como un barco sin capitán ni brújula" .

Además sostuvo que el Pacto Bicentenario no ha hecho una sola reunión y fue convocada el año pasado con el presidente. No vemos la voluntad política”.

En el país hay 25% de desempleo. Fuimos unas de las economías que más cayó. La crisis le quedó grande al gobierno y planilla chica. El gobierno contrató más de 9 mil millones de deuda; no redujeron salario a altos cargos...no queda otra salida que recoger las firmas para la Constituyente,alegó el panameñista.

Según José Blandón, Panamá no aguanta más tiempo “bajo la Constitución de los militares de hace casi ya 50 años atrás”.

El opositor reconoció que la Constituyente no es la solución a todos los problemas, ni es una varita mágica, sin embargo, considera que sin ella, será infinitamente más difícil pasar página a un sistema que ya no funciona ,ni responde a las necesidades más básicas de la mayoría.

“Si queremos una segunda vuelta electoral para no tener ya más Gobiernos con el apoyo de tan solo el 33% de la población, si queremos reducir el tamaño de la Asamblea y limitar la reelección y poner la revocatoria ciudadana, si queremos diputados provinciales y no circuitales, más autonomía para las provincias y que los gobernadores sean electos, si queremos una mejor administración de justicia, mejor educación, o una Constitución que surja de un proceso democrático y no dictatorial, el único camino es la Constituyente”, manifestó Blandón.

El político resaltó que entre más sólida sea nuestra sociedad, más fuerte nuestra economía y más democráticos sean los colectivos políticos, más fuerte y profunda será nuestra Democracia.

El Panameñismo también aprobó reformas a su estatuto para permitir la participación de jóvenes entre 15 y 17 años, y se establece como causal de expulsión inmediata haber sido condenado por delitos contra la administración pública, pedofilia o violación.

Además, todos los candidatos deberán tomar de forma obligatoria un curso de historia y doctrina panameñista

Se aprobó también la asignación de recursos para la capacitación en la secretaría de la juventud, el fortalecimiento de la escuela del panameñismo, y de los directorios locales con nuevas competencias.

Asimismo, se autorizan las reuniones virtuales de los Órganos de Gobierno del partido, y se reafirma y fortalece la participación de las mujeres. Hoy hemos dado un paso importante y necesario. El siguiente paso será renovar todas nuestras estructuras de abajo hasta arriba, prometió Blandón.