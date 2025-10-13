PANAMEÑOS SE LUCEN EN DESFILES DE NUEVA YORK

La lluvia no deslució la fiesta de color y música con la que la comunidad panameña celebró el fin de semana su desfile nacional en la Avenida Franklin, de Brooklyn, en Nueva York.

“Las lluvias son bendiciones, estamos acostumbrados”, dijo sonriente la ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera, quien abrió el desfile con la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

Es la primera vez que hay una presencia institucional del Gobierno de Panamá en este desfile que se celebra desde hace 30 años en el barrio de Crown Heights, de Brooklyn, una de las zonas más caribeñas de Nueva York. Es el desfile más multitudinario fuera de Panamá.

La comunidad panameña, que ya suma más de 200.000 personas, se asentó durante años en este barrio.

“Han mantenido encendida la llama de nuestra identidad fuera de casa”, explicaba el sábado la ministra, que decía estar orgullosa de celebrar la identidad multicultural y multiétnica de su país.

Es algo que la delegación hizo también ayer, domingo, en un segundo desfile, el de la Hispanidad en Manhattan, representando a Panamá junto al resto de naciones hispanoamericanas en la Quinta Avenida de Manhattan.

Cohen de Mulino se refirió a los más de 1.500 participantes en el desfile, según fuentes de la organización, como “grandes embajadores del país”.

Se trataba de mujeres de distintas generaciones que dejaron de lado sus paraguas y atendieron a sus polleras de gala para danzar a lo largo de las nueve manzanas que recorrió el desfile por la avenida Franklin de Brooklyn.