PARTIDO RM: PETICIÓN DE ‘TRAIDOR’ ES IMPROCEDENTE Y LE ABREN PROCESO DISCIPLINARIO

El fiscal del partido Realizando Metas (RM), Alejandro Pérez, consideró improcedente la solicitud de renovación de la directiva que presentara Rubén Darío Campos III.

Por un lado, Pérez recordó que el periodo de la actual directiva del partido gobernante vence en 2027.

Adicional, si es su deseo llamar a una convención para cambiar la directiva, la solicitud tendría que venir acompañada de la firma del 10% de los inscritos en el colectivo, que es alrededor de 27,800 miembros.

Campos acudió con un grupo de alrededor de 30 personas a presentar la solicitud el pasado sábado, cuando en la sede de RM se efectuaba un seminario al que asistieron 200 partidarios.

Al enterarse del motivo de la presencia de Campos, las personas mostraron su disconformidad y comenzaron a corear el nombre de Ricardo Martinelli, presidente del partido.

Pérez restó importancia a la solicitud de Campos, sin embargo, le abrió un proceso disciplinario por emitir comentarios ofensivos contra Martinelli.

Si encuentra motivos para sancionar a su copartidario, Pérez remitirá el expediente al Tribunal de Honor de RM para que asuma una decisión.

Otros directivos de RM rechazaron la actitud de Campos y mostraron su apoyo al expresidente, asilado en estos momentos en Colombia.

“Los intentos de dividir con cuatro gatos no hacen más que resaltar quiénes realmente entienden el valor de la unidad”, comentó el vicepresidente de RM, Francisco Ameglio.