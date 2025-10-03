Pedrito regresa a los escenarios en musical que revive su vida

El icónico cantante Pedrito Altamiranda vuelve a brillar, esta vez sobre las tablas, con el musical "Pedrito", que narra su vida desde la niñez hasta su partida, recordando sus momentos más irreverentes y las canciones que marcaron generaciones.

El espectáculo se estrenará el lunes en el Teatro Pacific, bajo la dirección de Benjamín Cohen, con más de 60 actores en escena y un despliegue de 460 vestuarios, todo en homenaje a un artista que siempre decía lo que nadie se atrevía.

Al anuncio del musical asistieron su esposa e hijo, quienes destacaron la importancia de mantener viva la memoria y legado del cantante.

En el montaje, Julio Barsallo dará vida al Pedrito joven, mientras que Luis Arteaga interpretará al Altamiranda adulto. Los boletos tienen un costo de $57, con funciones de martes a sábado a las 8:00 p.m., y los domingos en dos horarios: 3:30 p.m. y 6:30 p.m..

Este musical promete revivir la esencia de un artista que rompió esquemas y dejó una huella imborrable en la música panameña.