Nacional - 29/12/25 - 12:00 AM

'PELAO CON SALSA' SUFRIÓ QUEMADURAS; DENUNCIAN DEMORA EN LA ATENCIÓN MÉDICA

Por: Eric Montenegro -

Nathanael Esteban, ganador del programa 'Pelao Con Salsa' del 2013, sufrió quemaduras de segundo grado mientras encendía una madera en su casa, por lo que se encuentra recluido en el Hospital Nicolás A. Solano, de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Familiares del joven denunciaron, a través de las redes sociales, la demora en su atención médica.

Por su parte, el director médico del Hospital Nicolás A. Solano, David Rodríguez, afirmó que en todo momento se brindó la atención médica requerida por el paciente, quien ingresó al centro médico con quemaduras de segundo grado en su cuerpo.

Según narraron los familiares del hombre —ahora de 28 años—, las quemaduras fueron consecuencia de un accidente mientras este realizaba la quema de madera.

Rodríguez dijo además que a su llegada al cuarto de urgencias el paciente fue estabilizado y las heridas tratadas para evitar infecciones. Nathanael ya fue admitido en la sala de cirugía, en donde será tratado por las quemaduras sufridas en su brazo derecho y parte del rostro.

El Dr. Rodríguez añadió que la atención del paciente se dilató un poco debido a la cantidad de personas que ya había en la sala de urgencias previo a su ingreso.

