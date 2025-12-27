Sucesos - 27/12/25 - 02:56 PM

Encuentran cuerpo de un hombre de 26 años dentro de una finca privada

Autoridades señalan que se trata de una muerte por suspensión.

 

Por: Redacción/Sucesos -

Un hecho lamentable ocurrió la madrugada del 26 de diciembre en el sector de El Silencio, ubicado en la barriada Cañate, en Bocas del Toro, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 26 años; autoridades señalan que se trata de una muerte por suspensión.

Según la información oficial, el hallazgo se dio tras una alerta ciudadana que permitió ubicar el cuerpo dentro de una finca privada.

LEE TAMBIÉN: Hombre aprehendido por asesinato a cuchilladas en Finca 6

El propietario de la finca dijo a las autoridades que se percató del hecho mientras realizaba labores dentro de la propiedad, por lo que procedió a llamar a los servicios de emergencia 911 para hacer el reporte.

A eso de la 1:01 p.m., el personal del Ministerio Público llegó al lugar para realizar los procedimientos correspondientes.

Las diligencias se extendieron hasta las 3.30. El cuerpo fue trasladado para realizarse los procedimientos forenses que permitirán esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

Te puede interesar

Aprehenden a mujer por presunto maltrato al menor en Veracruz

Aprehenden a mujer por presunto maltrato al menor en Veracruz

 Diciembre 27, 2025
Encuentran cuerpo de un hombre de 26 años dentro de una finca privada

Encuentran cuerpo de un hombre de 26 años dentro de una finca privada

 Diciembre 27, 2025
Sujetos llegan a vivienda y hacen disparos hiriendo a un hombre

Sujetos llegan a vivienda y hacen disparos hiriendo a un hombre

 Diciembre 27, 2025
Asesinan a trabajador en empresa distribuidora de Colón

Asesinan a trabajador en empresa distribuidora de Colón

 Diciembre 27, 2025
Incautan droga oculta en cilindros en bodega del Aeropuerto de Tocumen

Incautan droga oculta en cilindros en bodega del Aeropuerto de Tocumen

 Diciembre 27, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos
¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar
Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa

Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa
Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor

Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí