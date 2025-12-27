Encuentran cuerpo de un hombre de 26 años dentro de una finca privada

Un hecho lamentable ocurrió la madrugada del 26 de diciembre en el sector de El Silencio, ubicado en la barriada Cañate, en Bocas del Toro, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 26 años; autoridades señalan que se trata de una muerte por suspensión.

Según la información oficial, el hallazgo se dio tras una alerta ciudadana que permitió ubicar el cuerpo dentro de una finca privada.

El propietario de la finca dijo a las autoridades que se percató del hecho mientras realizaba labores dentro de la propiedad, por lo que procedió a llamar a los servicios de emergencia 911 para hacer el reporte.

A eso de la 1:01 p.m., el personal del Ministerio Público llegó al lugar para realizar los procedimientos correspondientes.

Las diligencias se extendieron hasta las 3.30. El cuerpo fue trasladado para realizarse los procedimientos forenses que permitirán esclarecer las causas exactas del fallecimiento.