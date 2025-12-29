Demolición de monumento chino desata indignación

La demolición por parte de la Alcaldía de Arraiján de las estructuras del monumento que conmemora más de 175 años de presencia de la comunidad china en Panamá, ubicado en el Parque Mirador Puente de las Américas, ha generado diversas críticas.

La acción se ejecutó de manera sorpresiva la noche del sábado, mediante el uso de maquinaria pesada.

En un comunicado oficial, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, justificó la demolición al señalar que la decisión respondió exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad.

Según el documento, una evaluación realizada por la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC) del municipio detectó grietas y zonas inestables en la estructura, las cuales representaban un riesgo para visitantes y turistas.

“El Mirador Puente de las Américas presenta un riesgo estructural, motivo por el cual se decidió proceder con la remoción”, indica el comunicado.

No obstante, la demolición del monumento provocó protestas de ciudadanos de origen chino, quienes intentaron sin éxito detener la acción.

La embajadora de la República Popular de China en Panamá, Xu Xueyuan, informó a través de su cuenta en la red social X que alrededor de las 9:27 de la noche tuvo conocimiento de la demolición mediante una serie de videos.

“Corrí al lugar, pero ya estaba en el suelo”, escribió la diplomática, al añadir que el monumento, que resguardaba años de vida, sacrificio y dedicación de la comunidad china, “ha sido hecho añicos”.

En otra publicación, la embajadora señaló que “pueden demoler este monumento, pero la contribución de los paisanos a Panamá no podrá borrarse”, y agregó que “las relaciones China-Panamá seguirán avanzando con toda firmeza”.

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, también se pronunció en su cuenta de X, donde afirmó que “no hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján al derrumbar el monumento a la comunidad china construido en el Puente de las Américas”.

En el mismo mensaje añadió que “esa comunidad es tradicional en nuestro país, con generaciones establecidas, y merece todo nuestro respeto”, al tiempo que consideró que “se debería iniciar una investigación de inmediato”. “Imperdonable semejante acto de irracionalidad”, concluyó.

Cabe recordar que, en mayo de 2025, miembros de la comunidad china en Panamá habían expresado su preocupación por nuevos proyectos presentados por la alcaldesa Stefany Peñalba.

A través de una nota, la Sociedad de Beneficencia Fa Yen manifestó su disposición a colaborar en mejoras del Parque Mirador Puente de las Américas; sin embargo, no hubo respuesta por parte de la administración municipal.

La Cancillería de la República, en un comunicado oficial, lamentó profundamente que “una actuación de carácter administrativo haya generado sentimientos de agravio e incomprensión hacia una comunidad que forma parte del tejido social, económico y cultural de Panamá”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también expresó su disposición a “acompañar y promover, en coordinación con las autoridades nacionales y la comunidad chino-panameña, la identificación de un nuevo lugar adecuado donde se pueda honrar y preservar el legado histórico y cultural de China”.