Autoridades decominsan droga en Isla del Rey y Punta Coco

El Ministerio Público (Fiscalía) informó ayer que, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), decomisó 300 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un operativo realizado al suroeste de Isla del Rey, en el Pacífico panameño.

La droga fue hallada a bordo de una embarcación interceptada por las autoridades, en la que viajaban dos personas, quienes fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades pertinentes para las respectivas investigaciones, destaca la nota de la Fiscalía.

El sábado, las autoridades habían logrado el decomiso de 622 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un patrullaje marítimo realizado al sur de Punta Coco.

Durante el procedimiento, las autoridades aprehendieron a cuatro tripulantes.

