Reparten canastas navideñas a extrabajadores de la mina

Un grupo de extrabajadores de Cobre Panamá recibió esta semana canastas navideñas en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, como parte de una iniciativa solidaria dirigida a personas que quedaron sin empleo tras el cierre del proyecto minero.

De acuerdo con información conocida por Crítica a través de asistentes a la actividad, los beneficiarios son excolaboradores de la mina, quienes expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido en un contexto económico aún complejo. El gesto cobra especial significado luego de la paralización del proyecto en 2023, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, una decisión que tuvo un fuerte impacto en el mercado laboral y en la economía nacional.

La iniciativa, según se pudo conocer, no se limitó a Chiriquí, sino que también se replicó en Penonomé, provincia de Coclé, así como en la ciudad de Panamá, alcanzando a extrabajadores en distintos puntos del país afectados por la misma situación.

Duro golpe

La suspensión de las operaciones de Cobre Panamá, ocurrida hace dos años, provocó la pérdida de más de 30 mil empleos directos e indirectos, convirtiéndose en uno de los mayores golpes al empleo formal en los últimos años.

En noviembre pasado, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció que el país está enfrentando las consecuencias del cierre de la mina, al señalar que Panamá “está viviendo el desempleo que generó” la paralización del proyecto. Recordó que la actividad minera representaba alrededor del 5 % del Producto Interno Bruto, subrayando que su impacto económico “no es una ficción escrita en un tablero”.

Mulino también adelantó que su administración evalúa de manera responsable el futuro de la mina, una inversión estimada en 10.000 millones de dólares, y que espera realizar anuncios en los primeros meses de 2026.