¡Peligro! Moradores de La Zainosa exigen puente vehicular

Los moradores de La Zainosa, en el corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, denunciaron el peligro que representa el puente colgante de madera y cuerdas que utilizan desde hace más de dos décadas para cruzar el río Tebario.

Exigen la construcción de un puente vehicular seguro, ya que aseguran que la actual estructura fue instalada hace más de 20 años como una solución provisional, mientras se construía la vía de acceso a la comunidad. Sin embargo, ese proyecto nunca se concretó y hasta hoy dependen de este puente sin mantenimiento adecuado.

Edison Atencio, residente de La Zainosa, manifestó que la población está cansada de promesas incumplidas y exige un vado o puente vehicular. “Este puente ya no lo queremos. Necesitamos un puente vehicular, porque el actual fue dado como una opción temporal y hoy, después de tantos años, seguimos arriesgando nuestras vidas”, declaró.

Agregó que la frágil estructura no solo es insegura, sino que también limita el desarrollo de la comunidad. Los residentes temen que ocurra una tragedia, ya que diariamente niños, adultos mayores y trabajadores deben cruzarlo. Insisten en que la situación no puede esperar a que ocurra un accidente para que las autoridades actúen.