Pese a huelga, estudiantes culminan segundo trimestre este viernes

Por: Redacción / Web -

A pesar de los tropiezos ocasionados por la reciente huelga nacional en el sector educativo oficial, el calendario escolar 2025 sigue su curso.

 Este viernes 12 de septiembre marca la culminación del segundo trimestre en todas las escuelas oficiales y particulares del país.

A partir del lunes 15 y hasta el viernes 19 de septiembre, los estudiantes entrarán en el periodo de receso escolar. 

Las clases se reanudarán el lunes 22 de septiembre, dando inicio al tercer y último trimestre del año, que se extenderá hasta el 19 de diciembre de 2025.

Las autoridades del Ministerio de Educación han reiterado su compromiso con el cumplimiento del calendario académico, a fin de garantizar el desarrollo del año lectivo.
 

