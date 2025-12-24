Por matar al “Buho”, juez lo mandó directo a la chirola en Colón

Un juez de garantías en la provincia de Colón ordenó detención provisional para un joven de 24 años, señalado como presunto responsable del homicidio doloso agravado que le costó la vida a Yurexei Yurim Ortiz, de 33 años, conocido en el barrio como “Buho”.

El hecho ocurrió en la calle 2, avenida Bolívar, donde la víctima recibió un impacto de bala en el glúteo izquierdo. Gravemente herido, fue auxiliado y trasladado de urgencia al Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, pero no logró sobrevivir y minutos después se confirmó su fallecimiento.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la juez Yadielka Peralta evaluó los elementos presentados por las partes y consideró que la detención era necesaria, tomando en cuenta la gravedad del crimen y los riesgos procesales, como la posible fuga del imputado y la afectación de las pruebas.

Antes de imponer la medida, el tribunal legalizó la aprehensión y dio paso a la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal Maikol Brown. La defensa del acusado estuvo a cargo de la defensora pública Shaneyka Moore.