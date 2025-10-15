Presentan demanda ante CSJ contra "superpoderes" del Contralor

Un grupo de diputados de la bancada independiente Vamos presentó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Resolución 3126‑2025‑Leg/PJ, emitida el pasado 23 de septiembre, la cual otorga al Contralor General de la República facultades extraordinarias, conocidas popularmente como “superpoderes”.

Dicha resolución faculta al contralor Anel Flores a aplicar medidas cautelares como el secuestro de bienes, la suspensión de salarios y otras acciones unilaterales con el argumento de “proteger los intereses públicos”, amparándose en la Ley 351 de 2022.

El diputado Roberto Zúniga explicó que la demanda se fundamenta en que estas atribuciones exceden los límites constitucionales del órgano fiscalizador y representan un riesgo de abuso de autoridad.

Durante el acto de presentación, la diputada Janine Prado advirtió que estas facultades permitirían al Contralor actuar con total discrecionalidad y sin controles efectivos, calificando la medida como un “abuso de autoridad”.

La resolución fue publicada en Gaceta Oficial el 30 de septiembre, junto con su reglamento, que refuerza las facultades otorgadas, incluyendo la autorización para aplicar “cualesquiera otras medidas necesarias para proteger los intereses públicos”.

Con esta demanda, los diputados de Vamos buscan que la Corte emita una interpretación que restablezca los límites constitucionales del control fiscal y reafirme el principio de separación de poderes en el país.