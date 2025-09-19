Nacional - 19/9/25 - 12:00 AM

Presidente aclara que en las ‘Naviferias’ no habrá jamón regalado

De cara a las fiestas de fin de año, el presidente José Raúl Mulino anunció que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará las “Naviferias”, donde se venderán cajas navideñas que incluirán jamón y otros productos a precios accesibles.

Mulino destacó que la actividad será anunciada por el director del IMA, Nilo Murillo, y enfatizó que no habrá jamón regalado.

“No hay jamón regalado para nadie”, reiteró el mandatario.

En tanto, anunció que en el mes de octubre será inaugurada una tienda en San Antonio, en Tocumen, la cual ofrecerá productos de calidad a precios accesibles; tendrá 14 cajas rápidas disponibles.

Además, señaló que la construcción de las tiendas en Río Hato, Aguadulce y Las Tablas reporta un avance de 80%.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un adelanto presupuestario para cubrir parte de la compra de las canastas navideñas, por un monto de $5.7 millones.

Te puede interesar

‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

 Septiembre 19, 2025
Diputado Betserai estuvo hasta tres veces en el MOP, según registro

Diputado Betserai estuvo hasta tres veces en el MOP, según registro

 Septiembre 19, 2025
Jubilados esperan que en diciembre se les paguen intereses atrasados

Jubilados esperan que en diciembre se les paguen intereses atrasados

Septiembre 19, 2025
Realizan Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud

Realizan Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud

 Septiembre 19, 2025
Panamá y Colombia avanzan en la interconexión eléctrica binacional

Panamá y Colombia avanzan en la interconexión eléctrica binacional

 Septiembre 19, 2025

La proyección de IMA es entregar un estimado de 500 mil cajas navideñas este año, un incremento en comparación con el año pasado, cuando se entregaron unas 300 mil.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?