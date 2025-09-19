Presidente aclara que en las ‘Naviferias’ no habrá jamón regalado

De cara a las fiestas de fin de año, el presidente José Raúl Mulino anunció que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará las “Naviferias”, donde se venderán cajas navideñas que incluirán jamón y otros productos a precios accesibles.

Mulino destacó que la actividad será anunciada por el director del IMA, Nilo Murillo, y enfatizó que no habrá jamón regalado.

“No hay jamón regalado para nadie”, reiteró el mandatario.

En tanto, anunció que en el mes de octubre será inaugurada una tienda en San Antonio, en Tocumen, la cual ofrecerá productos de calidad a precios accesibles; tendrá 14 cajas rápidas disponibles.

Además, señaló que la construcción de las tiendas en Río Hato, Aguadulce y Las Tablas reporta un avance de 80%.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un adelanto presupuestario para cubrir parte de la compra de las canastas navideñas, por un monto de $5.7 millones.

La proyección de IMA es entregar un estimado de 500 mil cajas navideñas este año, un incremento en comparación con el año pasado, cuando se entregaron unas 300 mil.