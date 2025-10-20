Nacional - 20/10/25 - 06:58 PM

Presidente de Paraguay pide más unión en América Latina ante retos globales

Santiago Peña advirtió que el mundo enfrenta crisis de seguridad, tensiones geopolíticas y cambios climáticos.

 

Por: EFE -

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, hizo este lunes un llamado desde Panamá a reforzar los lazos de integración en América Latina, destacando el papel de la región como espacio de paz y cooperación.

Durante su intervención ante el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá, Peña advirtió que el mundo enfrenta “tiempos complejos, con tensiones geopolíticas, crisis de seguridad, incertidumbre económica y cambios climáticos sin precedentes”.

Ante este panorama, el mandatario aseguró que “los problemas de la integración se resuelven con más integración”, y planteó que el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas exigen respuestas regionales articuladas e inteligentes.

Peña resaltó la cooperación entre Paraguay y Panamá, agradeciendo el apoyo en la formación del grupo Lince, unidad táctica inspirada en la experiencia panameña. Además, reafirmó el compromiso de ambos países con los valores democráticos y la seguridad hemisférica.

El presidente paraguayo sostuvo una reunión con su homólogo José Raúl Mulino, en la que ambos destacaron el impulso a la integración comercial y política regional como base del desarrollo sostenible.

