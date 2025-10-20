Presidente de Paraguay resalta papel clave de PARLATINO en integración regional

El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, destacó la importancia del PARLATINO como motor de la integración, la cooperación y el desarrollo de América Latina y el Caribe durante su visita a la sede del organismo en Panamá.

El mandatario sudamericano fue recibido por el presidente alterno del PARLATINO, diputado Carlos Núñez Salinas, y el secretario ejecutivo, Elías A. Castillo G., quienes le explicaron la estructura y funciones del foro regional enfocado en la armonización de leyes, la paz y la protección del medio ambiente.

Peña Palacios afirmó que el rol del PARLATINO es fundamental para la integración de los países de la región, destacando que ningún país puede desarrollarse de manera aislada. “Necesitamos integrarnos, al interior de los países con las diferentes fuerzas políticas y poderes del Estado y luego por región”, subrayó.

El diputado Núñez Salinas calificó al PARLATINO como “un organismo vivo” que impulsa la cooperación regional y promueve a América Latina y el Caribe como una zona atractiva para la inversión y el desarrollo.

Durante la visita, Peña Palacios estuvo acompañado por el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano; el embajador Enrique Jara Ocampos; y el canciller panameño, Javier Martínez Acha. Las autoridades del PARLATINO entregaron al gobernante un pergamino al mérito y una medalla conmemorativa por los 60 años de fundación del organismo, que agrupa a 23 países.