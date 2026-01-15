Nacional - 15/1/26 - 12:00 AM

¡Preso por peculado! Detención para exrepresentante de Cristóbal Este

Una auditoría destapó un presunto desfalco de más de $339 mil en la Junta Comunal de Cristóbal. El exrepresentante Edgar Góndola y el extesorero Osvaldo Mejía quedaron detenidos tras audiencia en el SPA de Colón.

 

Por: Por Diómedes Sánchez S. -

El exrepresentante del corregimiento de Cristóbal Este, Edgar Góndola, y el extesorero de la junta comunal, Osvaldo Mejía, quedaron bajo detención provisional tras una audiencia inicial celebrada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Colón, por la presunta comisión del delito de peculado agravado.

Góndola, quien ejerció el cargo durante la pasada administración y es miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), compareció ante el juez junto a Mejía en una diligencia que se desarrolló a puertas cerradas.

Al término de la audiencia, tanto la defensa de los imputados como el Ministerio Público evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación.

Según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, una auditoría detectó irregularidades en el manejo de fondos públicos de la Junta Comunal de Cristóbal, con un posible perjuicio económico que asciende a 339 mil 729 dólares con 64 centavos.

Se informó que la defensa presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar de detención provisional, el cual será evaluado en una audiencia programada para el 29 de enero.

