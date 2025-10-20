Presupuesto 2026 viene con recortes, ajustes y promesas de equilibrio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Comisión de Presupuesto los ajustes al Presupuesto General del Estado 2026, luego de las observaciones hechas por los diputados el pasado 8 de octubre.

Según el MEF, los cambios buscan “reforzar áreas estratégicas sin aumentar el monto total”, que se mantiene en $34,901 millones, un aumento de $4,181 millones respecto al año anterior.

Entre los cambios más destacados, se asignó el 5.5% del PIB al Ministerio de Educación (Meduca), lo que equivale a $4,478 millones, además de su presupuesto regular. El 1.5% restante, unos $1,119 millones, se dirigirá a otras entidades del sector educativo.

La Caja de Seguro Social (CSS) conservará $319.5 millones para medicamentos y $95 millones para insumos quirúrgicos, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) verá un incremento de $57.5 millones, con refuerzos al Instituto Oncológico Nacional (ION) y al programa de trazabilidad sanguínea.

También se destinarán $30.5 millones al sector agropecuario para fortalecer la producción nacional, mientras que las bonificaciones y gratificaciones bajan de $67.1 millones a $55 millones, ajustando las que no tenían sustento legal.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, aseguró que “todas las bancadas tendrán la oportunidad de debatir y garantizar un presupuesto justo y balanceado”.