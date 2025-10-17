Procuraduría recibe denuncia contra Minsa y Contraloría por incumplimiento

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (FDLC – TI Panamá) presentó ante la Procuraduría de la Administración una denuncia contra el Ministerio de Salud (Minsa) y la Contraloría General de la República por presunto incumplimiento de la ley en la gestión de contratos estatales.

La denuncia solicita que la Procuraduría ejerza sus facultades según la Ley 38 de 2000, investigue la conducta de los funcionarios involucrados, determine responsabilidades y recomiende medidas correctivas para garantizar la transparencia y la legalidad en el manejo de fondos públicos.

Según la denuncia, la Contraloría autorizó pagos a la empresa Hombres de Blanco, Corp. pese a que los contratos carecían del refrendo obligatorio, en violación de la legislación vigente y de los procedimientos administrativos establecidos.

La fundación advirtió que esta acción “compromete la seguridad jurídica y contradice la circular N.º 12-25-DC-DFG emitida por la Contraloría el 4 de septiembre de 2025, que establece que ningún contrato estatal es válido sin refrendo previo”.