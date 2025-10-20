Nacional - 20/10/25 - 05:48 PM

Prohíben ruido y fiestas, pero no guaro el Día de los Difundos en Panamá

La medida busca que las familias que visiten los cementerios puedan rendir homenaje a sus seres queridos con respeto y civismo.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Alcaldía del Distrito de Panamá puso freno a las actividades ruidosas y bailables este 2 de noviembre, día en que se conmemora el Día de los Difuntos.

El Decreto Alcaldicio establece que desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. queda prohibido usar instrumentos musicales, cajas de música y orquestas, así como cualquier actividad que genere ruido en el distrito. 

Quienes incumplan podrán ser multados con B/100 hasta B/1,000, y los inspectores municipales, Policía y jueces comunitarios estarán atentos para hacer cumplir la norma, incluso con apoyo de la Fuerza Pública si es necesario.

La Alcaldía pidió a la ciudadanía moderación, respeto y empatía, recordando que esta jornada es para honrar a quienes sirvieron a la patria y a la humanidad.

 Octubre 20, 2025
