Promotores, optimistas tras sanción de la nueva ley de interés preferencial

Promotores de vivienda de Chiriquí se muestran optimistas tras la aprobación de Ley 481, que modifica artículos de la Ley 468 de 2025, que dicta el régimen de interés preferencial y que comenzará a regir a partir del próximo 1 de enero de 2026.

“Estamos optimistas de que la sanción por parte del presidente ha sido rápida y muy contentos con la gestión de la Asamblea en tratar de mejorar la ley y de lograr aprobarla”, expresó Carlos Jurado, vocero de los promotores de viviendas de Chiriquí.

En tanto, destacó que esta sanción “es un símbolo de seguridad que quiere dar el presidente a los promotores como a la banca, así como a la familia que es beneficiada con este subsidio”.

El promotor espera que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ponga de acuerdo con el sector bancario para que le dé una certeza de pago del cobro de este subsidio.

“Creo que la sanción del presidente no solo es un mensaje de seguridad, de que veamos un futuro más próspero, sino para que el MEF busque las herramientas para la certeza de pago, y sin que llegue el 1 de enero sin estar preparados, y el MIVIOT en reglamentar la ley para que no haya ninguna suspensión en los trámites…”, dijo el promotor a Telemetro Reporta.

Jurado mencionó que con la sanción de la ley se permitirá la reactivación económica y la recuperación de más de 40 mil empleos que se habían perdido.

El subsidio estatal aplicará a viviendas de 80 mil a 120 mil dólares, con tasas máximas de 4% y vigencia de siete años.