Puentes que no llegan: tragedia latente en cada lluvia

“Han muerto muchas personas, entre ellos niños, intentando cruzar los ríos para ir a la escuela. Esto no puede seguir así”, denunció Jovita Miranda, vocera de mujeres campesinas Ngäbe, al reiterar la urgencia de respuestas concretas.

 

Por: Melquiades Vásquez A.


La realidad que enfrentan cientos de familias en la comarca Ngäbe Buglé vuelve a quedar al descubierto: cruzar ríos y quebradas crecidas sigue siendo un riesgo mortal ante la ausencia de puentes y caminos seguros.

Durante una reciente gira en la provincia de Veraguas, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, reconoció que la institución que dirige “no tiene una varita mágica” para resolver de inmediato los múltiples problemas de infraestructura que afectan a la comarca. Aunque mencionó que existen proyectos para la construcción de puentes, no confirmó si los planificados incluyen a las comunidades de Agua de Salud y Guayabito, zonas históricamente olvidadas.

La falta de claridad genera incertidumbre entre los habitantes, quienes han vivido por décadas las consecuencias del abandono estatal. La construcción de pasos seguros representa una necesidad urgente.

Cada temporada de lluvias convierte los afluentes en trampas mortales. Las familias se ven obligadas a improvisar puentes de troncos o a desafiar las corrientes crecidas, arriesgando la vida de niños, jóvenes y adultos.

Mientras el Gobierno Central habla de limitaciones presupuestarias y proyectos a futuro, las comunidades siguen esperando soluciones reales. Para los residentes, la falta de acción oficial los condena a vivir entre el aislamiento y la tragedia.

