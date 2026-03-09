¡Qué locura! Panamá deporta por error a exministro de Lula

El Gobierno de Panamá pidió disculpas formales a Brasil por la deportación del periodista y exministro brasileño Franklin Martins, quien fue retenido el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando hacía escala rumbo a Guatemala.

La información fue divulgada por la Asociación Brasileña de Prensa (ABI), que además publicó la carta enviada por el canciller panameño Javier Martínez-Acha al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil tras el incidente.

En la misiva, el jefe de la diplomacia panameña explicó que el hecho se debió a la “aplicación automática de procedimientos de inmigración” basada en datos de sistemas automatizados de alerta, lo que provocó la retención del exfuncionario brasileño.

Martins, quien fue ministro de la Secretaría de Comunicación Social durante el segundo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2010), fue interceptado por agentes migratorios al desembarcar en Panamá para hacer conexión aérea hacia Guatemala.

Según relató el propio exministro, dos policías revisaron su pasaporte y lo llevaron a una sala reservada del aeropuerto, donde fue interrogado durante varias horas por las autoridades migratorias.

Durante el interrogatorio, los agentes le preguntaron sobre una detención ocurrida en 1968 en Brasil, en plena dictadura militar (1964-1985). Martins considera que su deportación pudo estar relacionada con registros de seguridad vinculados a su actividad como opositor al régimen militar y su participación en un grupo guerrillero en aquella época.

Tras varias horas retenido en dependencias migratorias, las autoridades panameñas le notificaron que no podía continuar su viaje a Guatemala y lo embarcaron en un vuelo de regreso a Río de Janeiro.

Luego de la intervención diplomática del Gobierno brasileño, que solicitó explicaciones por lo ocurrido, Panamá envió una carta de disculpas al canciller brasileño Mauro Vieira, en la que expresó pesar por el incidente.

En el documento, el Gobierno panameño subrayó que lo sucedido “no refleja el respeto y la consideración” que el país tiene por la trayectoria pública de Martins y aseguró que será siempre bienvenido en Panamá.