Nacional - 19/9/25 - 12:00 AM

Realizan Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud

Con el lema “El paciente es primero”, autoridades del Gobierno Nacional inauguraron ayer el primer Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud.

El evento reúne a más de 400 participantes, entre médicos, enfermeras, técnicos de salud y personal administrativo, a los cuales se suman cuatro expositores internacionales y cuatro nacionales.

En el congreso se abordarán temas clave relacionados con la atención integral al paciente, reafirmando que el bienestar de la persona debe ser el eje central de todo proceso en el sistema de salud.

“Tenemos un compromiso de Estado con la transformación profunda del sistema de salud, centrada en la empatía, el respeto y la dignidad humana. Estamos aquí porque creemos firmemente que el paciente es primero”, dijo el ministro de Salud, Fernando Boyd.

