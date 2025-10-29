Nacional - 29/10/25 - 08:39 PM

Reformas en marcha: Asamblea empieza a cambiar sus propias reglas

 

Por: Redacción / Crítica -

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional dio luz verde al primer bloque de reformas del proyecto que busca crear un texto único del Reglamento Interno, cubriendo los artículos del 3 al 41, sin añadir disposiciones nuevas.

La sesión, liderada por la diputada Dana Castañeda, se mantiene en sesión permanente desde la noche del martes, luego de unificar 16 proyectos en seis bloques para su análisis.

Durante el debate, la diputada colonense Yamireliz Chong arremetió contra la falta de sanciones a los diputados ausentes.

Según el cronograma legislativo, el segundo bloque abarcará del artículo 42 al 82,, con nuevas modificaciones sobre la mesa.

Te puede interesar

Reformas en marcha: Asamblea empieza a cambiar sus propias reglas

Reformas en marcha: Asamblea empieza a cambiar sus propias reglas

 Octubre 29, 2025
Los precios del combustible bajan un poquito el viernes

Los precios del combustible bajan un poquito el viernes

Octubre 29, 2025
Mides asegura plata para el cuarto pago de los programas sociales

Mides asegura plata para el cuarto pago de los programas sociales

 Octubre 29, 2025
Panamá se solidariza con República Dominicana y Haití por estragos de Melissa

Panamá se solidariza con República Dominicana y Haití por estragos de Melissa

 Octubre 29, 2025
Mulino sanciona ley de Presupuesto 2026

Mulino sanciona ley de Presupuesto 2026

 Octubre 29, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas