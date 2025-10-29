Reformas en marcha: Asamblea empieza a cambiar sus propias reglas

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional dio luz verde al primer bloque de reformas del proyecto que busca crear un texto único del Reglamento Interno, cubriendo los artículos del 3 al 41, sin añadir disposiciones nuevas.

La sesión, liderada por la diputada Dana Castañeda, se mantiene en sesión permanente desde la noche del martes, luego de unificar 16 proyectos en seis bloques para su análisis.

Durante el debate, la diputada colonense Yamireliz Chong arremetió contra la falta de sanciones a los diputados ausentes.

Según el cronograma legislativo, el segundo bloque abarcará del artículo 42 al 82,, con nuevas modificaciones sobre la mesa.