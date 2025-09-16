Nacional - 16/9/25 - 12:00 AM

Regresa programa de ‘Armas y Municiones por Comidas y Medicinas’

El programa “Armas y Municiones por Comidas y Medicinas” será reactivado a partir del lunes 22 de septiembre, informó la gobernadora de Panamá, Mayín Correa.

“Le pagamos el valor que corresponde, es un programa con discreción, no preguntamos nombre, no pedimos cédula”, expresó la gobernadora mediante un video a través de sus redes sociales.

De acuerdo con Correa, la iniciativa llegará a Pacora, Tocumen, 24 Diciembre y Pedregal, del 22 al 25 de septiembre.

La iniciativa busca contribuir a la seguridad al país y mejorar el bienestar a la población.

