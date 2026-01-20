Representante de Belisario Porras denuncia intento de soborno

El representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, tiró la bomba hoy en la sesión del Concejo Municipal: asegura que le ofrecieron 100 mil dólares para apoyar a la empresa Revisalud, que hasta el 18 de enero tenía la concesión de la recolección de basura en el distrito.

“Recibí un día la visita de lobistas que me propusieron 100 mil dólares para que apoyáramos a Revisalud”, contó Valverde frente al pleno. La oferta estaba clara: 20 mil para los lobistas y 80 mil para mí.

Pero el representante no se dejó tentar. “Obviamente yo no estaba metido en eso y más nunca volví a recibir esta propuesta”, dijo, aunque semanas después volvieron a contactarlo, cuando se decidía el futuro del servicio de recolección.

Valverde fue directo: “Aquí denuncio una corrupción evidente a toda la faz de este país, de este distrito de San Miguelito. Se han dejado llevar por el amor al dinero”.

El político también lanzó dardos a la coyuntura: “Misteriosamente sale el diputado Camacho a salvar la patria, a salvar el distrito, a proponerle algo al presidente. Nosotros en San Miguelito hace 25 años no recibimos la tasa de aseo”, recordó.

Por ahora, Valverde se asesora legalmente para presentar la denuncia formal ante las autoridades. Esto se suma a las tres querellas penales que el Municipio interpuso hoy contra Revisalud en medio del debate sobre la basura en el distrito.