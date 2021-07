San Miguelito no entra en toque de queda a medianoche

Desde anoche en 20 corregimientos del distrito de Panamá, el toque de queda es de 12:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a domingo. Quedan exceptuados Pacora, Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba Campos, y Las Cumbres, al igual que el distrito de San Miguelito, donde será de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Desde este lunes 26 se establece toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. en los distritos de Alanje Remedios, Renacimiento, San Félix, Tolé y San Lorenzo (Chiriquí), mientras que en el resto de la provincia continúa la medida de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

En tanto en los distritos de Soná, La Mesa, Santiago (Veraguas), se levanta la media de cuarentena total los domingos a partir del fin de semana y continúa el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Del mismo modo en el distrito de Donoso provincia de Colón se establece desde este lunes un toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 p.m.

En tanto, el presidente Laurentino Cortizo anunció que se tiene programado inmunizar desde mañana a 561,731 personas con la vacuna Pfizer.

El proceso de vacunación será en 10 circuitos a nivel nacional a través de barridos a partir de los 16 años y en las áreas de difícil acceso desde los 12 años.

Para el circuito 5-1 (Chepigana, Santa Fe de Darién y Sambú) y en el 5-2 (Pinogana y Cémaco) se dispuso que el barrido se realice desde los 12 años, esto sectores enmarcan toda la Comarca Emberá – Wounaan y la provincia de Darién.

Del mismo modo en el circuito 9-3 (Calobre, Cañazas, San Francisco y Santa Fe) en la provincia de Veraguas se aplicará la vacunación de Pfizer desde los 12 años.

El barrido, pero desde los 16 años en los circuitos 2-2 (Antón), 2-4 (Aguadulce), 4-3 (Bugaba y Tierras Altas), 4-5 (Boquete, Dolega Gualaca), 8-1(Arraiján), 8-6 (San Miguelito) y 9-1 (Santiago).

En los circuitos cuyo proceso de vacunación sea desde los 16 años, también se inmunizará a los mayores de 12 años con enfermedades crónicas, o con discapacidad certificadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).

El Covid-19 cobró ayer la vida de 9 panameños para elevar a 6,768 las muertes acumuladas a lo largo de la pandemia.

También se reportaron 495 casos nuevos con positividad de 8.3%. Los contratos totales ascienden a 430,444.

Los casos activos suman 12,998. En aislamiento domiciliario se reportan 11,845 contagiados y 380 en hoteles. Los hospitalizados suman 773 y de ellos 649 se encuentran en salas y 124 en cuidados intensivos.